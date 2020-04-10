В Троицке МУП заплатит более 1 млн рублей за смерть ребенка

Муниципальное унитарное предприятие Троицка «Электротепловые сети» должно выплатить более 1 млн рублей родителям погибшего ребенка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в апреле 2018 года ребенок шел по улице Расковой в Троицке и схватился за неизолированный провод, находившийся под высоким напряжением: оборванный провод свисал со столба линии связи до уровня земли. Ребенок получил сильный удар и скончался на месте.

В августе 2019 года Троицкий городской суд признал директор предприятия признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека). Родственники погибшего подали иск о компенсации морального вреда.

Суд иск удовлетворил и взыскал с МУП «Электротепловые сети» 1 млн рублей в качестве компенсации и 63 тысячи рублей для возмещение расходов на погребение.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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