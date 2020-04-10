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Пятница, 10 апреля 2020, 14:11 мск

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Четверо магнитогорцев предстанут перед судом за заказное убийство бизнесмена

Четверо жителей Магнитогорска предстанут перед судом за заказное убийство предпринимателя.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых жителей Магнитогорска. В зависимости от степени участия они обвиняются в организации покушения и покушении на похищение человека, организации убийства, неправомерном завладении государственными регистрационными знаками транспортного средства, а также краже.

По версии следствия организатор преступлений и его будущая жертва в 2012 году создали предприятие для ведения совместной предпринимательской деятельности.

Позднее между партнерами возникли разногласия, связанные с распределением получаемой прибыли. Один из предпринимателей неоднократно подавал на товарища в суд. Наконец, партнеру это надоело и, не желая нести убытки, тот предложил знакомому 850 тысяч рублей за похищение и убийство бизнесмена. Тот привлек к совершению преступлений еще двоих соучастников, которые и должны были реализовать задуманное.

Сообщники приобрели одежду, схожую с полицейской формой, похитили с припаркованного на улице автомобиля государственные регистрационные знаки, которые установили на свой автомобиль и ранним утром 24 мая 2018 года напали на магнитогорца у подъезда его дома.

Мужчине удалось отбиться от первого натиска и забежать в подъезд дома. Но там трое соучастников догнали его и нанесли ножом множество ножевых ранений, от которых тот скончался.

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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