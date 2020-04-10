В Челябинске такси врезалось в полицейский экипаж

В Челябинске иномарка врезался в автомобиль полиции, сопровождавший дезинфекторов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 10 апреля, около 13:00 на пересечении улиц Академика Королева и Братьев Кашириных.

Два полицейских экипажа сопровождали колонну спецтехники, обрабатывающей автодорогу средствами дезинфекции, когда на перекресток вопреки указаниям регулировщика вылетел «Фольксваген» с символикой крупного агрегатора вызовов такси.

«Колонна ехала, которая обрабатывала дороги, впереди ехало две машины сопровождения: «Тойота Камри» и «Шкода». «Тойота» спокойно сопровождала колонну, а «Шкода» резко двинулась вперед, ускорилась, возможно, чтобы перекрыть перекресток », – цитирует 31tv.ru очевидицу аварии. В это время и произошло столкновение.

По информации пресс-службы УМВД по Челябинску, водитель такси не выполнил требования регулировщика, выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с машиной ГИБДД. Пострадавших нет. По факту аварии проводится проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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