Челябинке с симптомами COVID-19 отказали в анализе

В одной из больниц Челябинска женщине с симптомами новой коронавирусной инфекции отказывались делать анализ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 44-летняя жительница Металлургического района Челябинска пожаловалась на отказ медиков сделать ей тест на наличие COVID-19.

По словам женщины, заболела она 24 марта. Сначала врачи решили, что у нее ОРВИ, затем начали склоняться к тому, что у нее бронхит. Но температура у челябинки все еще держится на уровне 37,5 градусов, а иногда происходят приступы одышки. И то, и другое входит в число симптомов коронавирусной инфекции. Но взять у нее анализ медики долго отказывались.

«Третью неделю врачи не могут выяснить, что со мной происходит, – цитирует горожанку 74.ru. – Пульмонолог, причем очень хороший, с высшей категорией, два раза подходила к инфекционисту и к заведующей, просила взять у меня тест на коронавирус. Но заведующая отказывает категорически, объясняя тем, что у меня не было контактов с больными и я не была за границей. Но я работаю в общественной организации и контактирую с очень большим количеством людей. Я была и в приемной у губернатора, и в администрации города, в министерстве экологии, да везде хожу».

Отметим, что аргумент об отсутствии контактов с больными и поездок заграницу выглядит весьма слабо. Напомним, вчера подтвердилось заболевание COVID-19 у пресс-секретаря губернатора Челябинской области. При этом, как ранее заявляли в правительстве региона, Сергей Зюсь также не контактировал с заболевшими и не был за рубежом.

Впрочем, в медицинском учреждении опирались не только на эти два нюанса, настаивают медики. «Пациентка наблюдается у пульмонолога давно, уже несколько лет, – говорит главный врач больницы Дмитрий Ростовцев. – Врач не назначал ей анализ на коронавирусную инфекцию. Это просьба самой пациентки, она сама изъявила желание, чтобы ей этот анализ сделали. Пульмонолог действовал в соответствии с инструкциями, где сказано, что анализ делается людям, приехавшим из-за рубежа, и тем, кто имеет подозрение на коронавирусную инфекцию – это все больные с пневмониями и те, кто был в контакте с больными. Но поскольку женщина изъявила желание и тревожится о своем здоровье, мы ей этот анализ проведем, хотя показаний нет. Если мы сейчас будем обследовать абсолютно всех, то возникнет определенный хаос».

Сегодня челябинку посетили заведующая поликлиники и инфекционист. Взяв анализ на коронавирус, ей предложили лечь в стационар. Однако от этого женщина отказалась.

Челябинск, Виктор Елисеев

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