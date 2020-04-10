Родственники умершего от пневмонии магнитогорца опровергают версию властей

Родственники умершего от пневмонии магнитогорца, контактировавшего с носителем коронавируса, обвиняют врачей.

Как сообщал уже РИА «Новый День», 6 апреля в городской больнице №2 Магнитогорска от пневмонии скончался пациент.

В мэрии заявили, что он не сразу обратился к врачу и занимался самолечением. При этом два анализа, взятых у него на коронавирус, дали отрицательный результат.

Вместе с тем, из-за того, что семья магнитогорца контактировала с приехавшим из Армении знакомым, у всех взяли анализ на COVID-19. У двух членов семейства реакция оказалась отрицательной, еще по двоим тесты оказались условно положительными.

Следуя алгоритмам работы, было решено взять анализы у всех жителей подъезда, где жила семья. 8 апреля специалистами Роспотребнадзора, полиции и медиками были вручены постановления 45 горожанам о самоизоляции, а также взяты их пробы. На данный момент они исследуются.

Вместе с тем, родственники покойного уверяют: ни о каком самолечении не было и речи, причем они не раз просили врачей о госпитализации больного, но получали отказ.

«У моего отца температура была высокая – 39,6. Мы неоднократно вызывали врачей, «скорые» приезжали одна за другой, но, к сожалению, его никто не забирал. Когда мы все же добились госпитализации, нас забрали в инфекционное первой горбольницы, но отказались делать тест. Сказали: нет основания. Потом нас перевели в терапевтическое, там мы до вечера были, и там нас не положили, перевели в другую больницу, – рассказала дочь магнитогорца в социальных сетях. – Нас там положили, делали капельницу, и на следующий день ему стало хуже. Я слезно умоляла положить его в реанимацию, но они мне сказали: у него теста нет на коронавирус, мы его положить не можем. Тогда я позвонила в страховую, потребовала его положить в реанимацию, объяснила им ситуацию. Пролежал он до 6 апреля и скончался. Теперь мы все в больнице, про диагноз (автора сообщения – прим. РИА «Новый День») молчат, изолировали нас».

При этом женщина не скрывает: в феврале они отдыхали заграницей, и когда началась история с коронавирусом, известили об этом медиков. Но в больнице сказали, что инкубационный период уже должен был пройти, а потому не стали делать тест на коронавирусную инфекцию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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