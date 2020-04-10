Сотрудницу поликлиники Златоуста госпитализировали с положительным тестом на коронавирус

В одном из городов Челябинской области у сотрудницы поликлиники подтвердился положительный тест на COVID-19.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об условно положительной реакции у одной из жительниц города сообщил вчера, 9 апреля, мэр Златоуста Максим Пекарский.

«Друзья, сегодня получили данные о новом возможном случае коронавируса на территории Златоуста. Пока COVID-19 подтвержден условно. Ждем окончательных результатов из лаборатории «Вектор». Пациент госпитализирован в больницу Миасса, все контакты отрабатываются, – написал градоначальник на своей странице в социальных сетях. – Важный момент – человек не был за границей и не контактировал с приезжими. То есть случай не привозной. Если заражение подтвердится, то оно произошло непосредственно в нашем городе, в рамках распространения вируса».

После этого в соцсетях появилась информация, что заразиться коронавирусной инфекцией могла сотрудница одной из поликлиник, работавшая в регистратуре.

Сегодня новосибирская лаборатория подтвердила подозрение на COVID-19. В пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области эту информацию подтвердили. В ведомстве сообщили также, что медицинское учреждение уже работает в обычном режиме. У всех, контактировавших с сотрудницей, взяты тесты на коронавирус, он находятся на самоизоляции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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