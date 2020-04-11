В Челябинской области – шесть новых случаев COVID-19

Число южноуральцев, заболевших COVID-19, выросло на 6 человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, за минувшие сутки Новосибирской лабораторией «Вектор» подтверждены 6 новых случаев заболевания COVID-19 на Южном Урале. Общее число заболевших достигло 42.

Одиннадцать из подтвержденных выписаны.

Итого на госпитализации остается 31 человек (Челябинск – 10, Кизильский район – 5, Магнитогорск – 6, Златоуст – 1, Бреды – 4, Верхнеуральск – 2, Аша – 1, Снежинск – 2).

Условно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции – 6 человек (5 новых).

Южноуральцы находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение.

Всего в Челябинской области на COVID-19 обследовано 19 тысяч 78 человек. За последние сутки проведено 1260 тестов.

Контакты всех пациентов отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также фиксируются по обращениям на «горячую линию».

Выдача больничных листов осуществляется дистанционно – в электронном виде либо участковым врачом на дому.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.04.20

Сотрудницу поликлиники Златоуста госпитализировали с положительным тестом на коронавирус. / Коронавирус не остановил «транзит власти»: Собянина и Мишустина «съест» политика. / Набиуллина: Резкое подорожание имбиря не влияет на официальную инфляцию. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»