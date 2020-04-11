Коронавирус постоянно мутирует – «китайский» отличается от «европейского», а США получили «наследство» от ящериц

Кронавирус, захватывая все новые территории, мутирует. К такому выводу пришли ученые Кембриджского и Христианско-Альбрехт-Кильского университета, проанализировав 160 полных геномов коронавируса нового типа, отобранных в разных частях мира, и проследив их «генетическую историю». Исследование опубликовано в интернет-журнале «Труды Национальной академии наук США» (PNAS).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», исследователи пришли к выводу, что сейчас в мире циркулируют три разных типа COVID-19 (они обозначают из как А, В, С).

Ученые считают, что исходный вирус (тип А), передавшийся людям через пресмыкающихся от летучих мышей, в Китае широкого распространения не получил. Эпидемию в этой стране, согласно исследованию, вызвал вируса типа В, мутировавший, по всей видимости, из типа А. При этом тип В встречается, в основном, в азиатских регионах.

Наиболее часто встречающийся у жителей Европы тип С, по мнению исследователей, является мутацией вируса типа В и возник уже за пределами Китая. Так, в Великобританию инфекцию занесли, скорее всего, из Сингапура, Южной Кореи или Гонконга.

Что же касается первичного вируса типа А, то он активно распространяется в США и Австралии.

Вирус мутирует, чтобы преодолеть устойчивость иммунной системы в разных популяциях, считают учены, отмечая, что их работа поможет предсказывать потенциальные эпицентры распространения заболевания.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 11.04.20

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