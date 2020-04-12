В Челябинской области озвучили новые данные по больным COVID-19

Число южноуральцев, заболевших COVID-19, за минувшие сутки не изменилось.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на 12 апреля на территории региона по-прежнему подтверждены 42 случая заболевания COVID-19.
За прошедшие сутки новых подтвержденных случаев нет.
Двенадцать из подтвержденных выписаны.
Итого на госпитализации остается 30 человек (Челябинск – 10, Кизильский район – 5, Магнитогорск – 6, Бреды – 4, Верхнеуральск – 2, Аша – 1, Снежинск – 2).
Условно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции – 9 человек (трое новых).
Южноуральцы находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение.
Контакты всех пациентов отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также фиксируются по обращениям на «горячую линию».
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 11.04.20
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