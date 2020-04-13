В Челябинской области возобновят работу парикмахерские и другие организации бытового обслуживания

В Челябинской области возобновят работу парикмахерские и другие организации бытового обслуживания населения. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с сегодняшнего дня могут быть открыты парикмахерские и салоны красоты, имеющие медицинскую лицензию. «Их не так много», – признал глава региона. Открывающиеся салоны должны ужесточить систему записи и ожидания очереди, чтобы не создавать скопление людей.

Одновременно открываются пункты по ремонту одежды и обуви, изготовлению ключей, прокаты бытовых изделий и инструментов, за исключением туристического инвентаря. Все, получившие разрешение на работу, должны соблюдать необходимые меры безопасности.

Вместе с тем, послабления режима изоляции пока не предвидится, заявил губернатор. Более того, обсуждается вопрос введения спецпропусков для передвижения как людей, так и автомобилей вне микрорайона проживания.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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