В Челябинской области возобновят работу парикмахерские и другие организации бытового обслуживания населения. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», с сегодняшнего дня могут быть открыты парикмахерские и салоны красоты, имеющие медицинскую лицензию. «Их не так много», – признал глава региона. Открывающиеся салоны должны ужесточить систему записи и ожидания очереди, чтобы не создавать скопление людей.
Одновременно открываются пункты по ремонту одежды и обуви, изготовлению ключей, прокаты бытовых изделий и инструментов, за исключением туристического инвентаря. Все, получившие разрешение на работу, должны соблюдать необходимые меры безопасности.
Вместе с тем, послабления режима изоляции пока не предвидится, заявил губернатор. Более того, обсуждается вопрос введения спецпропусков для передвижения как людей, так и автомобилей вне микрорайона проживания.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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