Обработка дорог антисептиком обойдется бюджету Челябинска в 11 миллионов рублей

Мэрия Челябинска потратит 11 миллионов рублей на обработку дорог с помощью аэродромных машин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», администрация Челябинска подписала с ООО «Завод «Спецагрегат» контракт на обработку улично-дорожной сети города перекисью водорода с использованием двух автомобилей, разработанных для обработки аэродромов.

Контракт заключен с единственным поставщиком, без проведения конкурсных процедур. «Закупка осуществляется в целях профилактики, предупреждения распространения коронавирусной инфекции на территории Челябинска», – отмечено в документации. При этом отказ от проведения конкурсных процедур объясняется обстоятельствами непреодолимой силы, и тем, что «применение иных способов определения поставщика, требующих затрат времени, нецелесообразно в связи со стремительным распространением эпидемии».

При этом городские власти возместят подрядчику только производственные затраты и оплату труда водителей. Контракт заключен до 30 декабря текущего года. Однако оказать услугу «Спецагрегат» должен до 30 апреля. Это значит, что в случае продления мероприятий по противодействию распространения коронавирусной инфекции затраты на обработку улично-дорожной сети могут возрасти.

По данным об исполнении контракта, первый транш из бюджета (1,6 миллиона рублей) подрядная организация уже получила.

Челябинск, Виктор Елисеев

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