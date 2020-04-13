На Южном Урале растет импорт имбиря и сокращается ввоз цитрусовых

В текущем году на Южный Урал из-за границы ввезено 150 тонн продукции, которую обычно используют при борьбе с вирусами и простудами. Речь об имбире, чесноке и лимонах.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Россельхознадзора по Челябинской области, с начала апреля в регион поступило 49,6 тонны свежего имбиря, что в 2,5 раза превышает объем ввоза за аналогичный период прошлого года (20 тонн) и составляет 77% от объема импорта имбиря с начала 2020 года.

Главный импортер свежего имбиря в Россию – Китай. Отметим, что для Челябинской области Китай является единственным поставщиком данного продукта.

А вот чеснока из-за рубежа привезли в 2 раза меньше, чем в прошлом году: 39,5 тонн против 56,7 тонны. 10 тонн поступили после введения в России режима самоизоляции, в то время как в 2019 году последняя поставка чеснока была в самом начале марта.

Как и в случае с имбирем, весь чеснок, импортируемый в наш регион, имеет китайское происхождение.

Снижается и объем импорта лимонов: с начала года на территорию области ввезено всего 48 тонн лимонов, что на 13% ниже, чем в 2019 году.

Абсолютным лидером по импорту этого вида цитрусовых на территорию Челябинской области в 2020 году является Узбекистан, в прошлом году ввозились лимоны из Китая.

Но с Россельхознадзор с 6 января 2020 года ввел временные ограничения на поставки цитрусовых из Поднебесной из-за неоднократных случаев выявления опасных карантинных вредителей – восточной фруктовой мухи и многоядной мухи-горбатки. Потому вся ввозимая на территорию Челябинской области продукция прошла карантинный фитосанитарный контроль. По результатам лабораторных исследований карантинные объекты не обнаружены, сообщают в ведомстве.

Челябинск, Павел Зварзин

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