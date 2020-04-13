Уральские металлурги продолжают поддержку малого и среднего бизнеса

ПАО «ММК» софинансирует проекты малого и среднего бизнеса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», для поддержки развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Магнитогорске ПАО «ММК» продолжает софинансирование проектов, реализуемых резидентами ООО «ММК-Индустриальный парк».

Поддержка со стороны ПАО «ММК» предоставляется на конкурсной основе для создания нового или расширения существующего производства. Доля софинансирования составляет до 30% от суммы проекта, но не более 15 миллионов рублей.

В 2019 году этой возможностью воспользовались два резидента Индустриального парка ММК на общую сумму 7,5 миллионов рублей.

В 2020 году первой компанией, воспользовавшейся данной преференцией для расширения своего производства, стало ООО «Магнитогорский металлообрабатывающий завод» (ММЗ). Основным направлением деятельности компании является изготовление и поставка предприятиям ОАО «РЖД» износостойких элементов и элементов верхнего строения пути.

В настоящее время ММЗ реализует второй этап своего проекта стоимостью 60 миллионов рублей, в рамках которого планируется создать дополнительно 50 новых рабочих мест и увеличить выпуск готовой продукции до 2,5 тысяч тонн в месяц.

«Софинансирование – это важный стимул и знак доверия для предприятий, решивших организовать или расширить промышленное производство в Индустриальном парке ММК, – отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев. – Резиденты индустриального парка уже пользуются инструментами региональной поддержки, для них действует лояльная арендная ставка: всего 66 рублей за квадратный метр в месяц, что вдвое ниже средней арендной ставки в Магнитогорске».

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