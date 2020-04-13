Южноуральцев, больных пневмонией, будут направлять в коронавирусные больницы

В Челябинской области меняется схема маршрутизации больных пневмонией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за последние дни в регионе от пневмонии скончались 2 человека, тест на коронавирус у обоих был отрицательный, но один из погибших – член семьи, в которой выявлена инфекция, так что не исключено, что его анализы дали ложно отрицательный результат.

По словам губернатора Алексея Текслера, теперь всех пациентов с пневмонией, относящихся к группе риска (то есть старше 65 лет и страдающих определенными хронически заболеваниями) будут сразу же направлять в больницы, специализирующиеся на лечении Covid-19.

Остальных будут направлять на компьютерную томографию и тоже в обязательно порядке делать анализ на коронавирус.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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