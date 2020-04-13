По тысяче на человека: в Челябинской области обещают начать выплаты из благотворительного фонда

На этой неделе в Челябинской области обещают начать выплаты семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации из-за коронавируса, из благотворительного фонда, созданного по поручению губернатора.

Как уже сообщал «Новый День», фонд анонсировали в начале апреля. Предполагалось, что туда сделают взносы губернатор, члены и подразделения областного правительства. Поучаствовать в формировании своеобразной кассы взаимопомощи предложили олигархам и населению.

На сегодняшний день собрано 1,6 миллиона рублей. Распорядителем денег, судя по адресату заявления, которое должны заполнить обращающиеся за помощью, будет ЧООЖО «Союз женщин Челябинской области».

Заявление можно заполнить на сайте министерства социальных отношений.

«За получением материальной помощи могут обратиться граждане и семьи, которые потеряли доход в связи с распространением коронавирусной инфекции и нахождением в вынужденной изоляции, за исключением получателей следующих выплат:

1. ежемесячная денежная выплата при рождении первого ребенка;

2. ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего и последующего ребенка;

3. пособия, выплачиваемые через службу занятости населения, в размере, превышающем прожиточный минимум на душу населения;

4. пенсии в размере, превышающем прожиточный минимум на душу населения.

При определении нуждаемости в помощи принимается индивидуальная ситуация в семье с учетом дополнительных обстоятельств, усугубляющих трудную жизненную ситуацию.

Размер выплаты за счет средств, поступивших на благотворительный счет, составляет:

– семье в составе одного – двух человек – 2 тыс. руб.;

– семье в составе трех человек – 3 тыс. руб.;

– семье в составе четырех человек – 4 тыс. руб.;

– семье в составе пяти человек и более членов семьи – 5 тыс. руб», – пояснили в ведомстве.

И предупредили: у заявителя могут запросить документы, подтверждающие тяжелое положение, а срок перечисления единовременной материальной помощи зависит от наполняемости счета.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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