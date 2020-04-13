Бюджет Челябинска потеряет из-за коронавируса до 2 миллиардов рублей

Мэрия Челябинск может потерять из-за пандемии коронавируса почти 5% доходов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экономический блок администрации Челябинска оценивает потери бюджета города из-за ограничительных мероприятий, связанных с противодействием распространению коронавирусной инфекции. Об этом сообщил заместитель главы Челябинска по экономике и финансам Олег Извеков.

«По пессимистичному сценарию до конца года мы недополучим в бюджет около двух миллиардов рублей. По одному из оптимистических раскладов, если все будет идти так, как идет сейчас, – около 700-800 миллионов рублей», – рассказал вице-мэр.

Напомним, бюджет Челябинска на 2020 год был утвержден в размере 45,2 миллиарда рублей, собственные доходы городской казны должны были составить чуть больше 44 миллиардов рублей. Таким образом, в случае реализации пессимистического сценария город недополучит 4,5% доходов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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