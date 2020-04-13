Южноуральцы отказываются платить за коммунальные услуги

В Челябинской области резко сократились платежи за жилищно-коммунальные услуги.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, оплата населением за ЖКУ за март 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года снизилась на 20%.

Основная часть неплатежей пришлась на услуги теплоснабжения и жилищные услуги (оплата работ УК, ЖСК, ТСЖ). Больше всего задолженности у жителей Челябинска, Троицка, Озерска, Миасса, а также Саткинского и Ашинского районов.

Так, в Челябинске коммунальщики недополучили за март составила 720 миллионов рублей, в Троицке – 385 миллионов рублей, в Саткинском районе – 111 миллионов рублей. В Миассе и Озерске задолженность составила по 89 миллионов рублей, в Ашинском районе – 50 миллионов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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