В Чебаркуле заведующая вынесла из магазина продукты на 87 тысяч рублей

Заведующая магазином из Чебаркуля подозревается в присвоении средств торговой сети.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, представитель торговой сети обратился в межмуниципальный отдел полиции «Чебаркульский», сообщив о выявленной недостаче в кассе одного из магазинов города. В ходе расследования полицейские установили, что заведующая магазином в течение 4 месяцев присваивала себе продукты питания, причинив таким образом ущерб владельцу торговой сети на сумму более 87 тысяч рублей.

В отношении ранее не привлекавшейся к уголовной ответственности женщины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (присвоение или растрата). Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до 6 лет.

В отношении горожанки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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