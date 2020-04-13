В Чебаркуле заведующая вынесла из магазина продукты на 87 тысяч рублей

Заведующая магазином из Чебаркуля подозревается в присвоении средств торговой сети.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, представитель торговой сети обратился в межмуниципальный отдел полиции «Чебаркульский», сообщив о выявленной недостаче в кассе одного из магазинов города. В ходе расследования полицейские установили, что заведующая магазином в течение 4 месяцев присваивала себе продукты питания, причинив таким образом ущерб владельцу торговой сети на сумму более 87 тысяч рублей.
В отношении ранее не привлекавшейся к уголовной ответственности женщины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (присвоение или растрата). Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до 6 лет.
В отношении горожанки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 13.04.20
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