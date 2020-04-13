Мэр Челябинска заявилась на праймериз «Единой России»

Глава Челябинска Наталья Котова примет участие в предварительном голосовании по выборам кандидатов в депутаты законодательного собрания области от «партии власти».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинский региональный организационный комитет по проведению процедуры предварительного голосования партии «Единая Россия» зарегистрировал мэра областного центра Наталью Котову кандидатом по Железнодорожному избирательному участку №18.

Согласно положению о предварительных выборах, в случае победы Наталья Котова станет кандидатом от «партии власти» по одномандатному округу. В случае поражения – может быть включена в партийный список.

Кроме главы города, на данный момент на участие в праймериз по этому же участку заявились депутат Челябинской городской Думы Александр Галкин, председатель региональной федерации профсоюзов, действующий член регионального парламента Олег Екимов, депутат Советского райсовета Челябинска Артем Первушин, председатель Совета депутатов Ленинского района областного центра Андрей Рябенко и директор школы №68 Лилия Уторова.

Впрочем, даже победа Натальи Котовой в выборах в заксобрание не означает, что она покинет пост мэра ради куда менее престижного депутатства в региональном парламенте. Участие в выборах глав муниципалитетов в областном правительстве считают необходимым для повышения ответственности местных властей за их итоги. А депутатские корочки Котова может спокойно передать одному из соратников по партии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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