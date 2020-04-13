Эко-активисты фиксируют увеличение в воздухе Челябинска ряда загрязняющих веществ

Челябинские эко-активисты приостановили работу датчиков мониторинга состояния воздуха.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинские экологи решили воспользоваться режимом обязательной самоизоляции для усовершенствования датчиков системы общественного мониторинга. Об этом рассказал экоактивист Дмитрий Закарлюкин.

Вот уже несколько дней горожане наблюдают, что ранее действовавшие датчики практически не отображаются на карте, размещенной на портале «Общественный мониторинг состояния воздуха в России». Это обеспокоило челябинцев.

Однако экологи-общественники поспешили успокоить: «Мы меняем прошивку датчиков, после модернизации они будут улавливать еще и летучие органические соединения, – рассказал Дмитрий Закарлюкин. – Из-за этого мы приостановили их работу. Как только поменяем, они снова начнут работать».

Интересно, что летучие органические соединения стали одним из элементов, рост по которым экологи зафиксировали в воздухе Челябинска уже после введения режима самоизоляции. Еще одним элементом, по которому общественники отмечают рост, – формальдегид.

Что касается присутствия в воздухе взвешенных частиц, этот показатель в настоящее время падает. Такие разнонаправленные изменения могут быть связаны с тем, что часть челябинцев все-таки остается дома, а значит, не используют или меньше используют автомобили, приостановлена работа некоторых предприятий. С другой стороны, промышленники действуют в сложившейся ситуации практически бесконтрольно, подозревают экоактивисты.

Интересно в данном случае отметить позицию министерства экологии Челябинской области, бросившего свои мобильные лаборатории на проверку качества воздуха вдоль магистралей Челябинска. Между тем, сокращение численности транспорта можно заметить невооруженным взглядом. Причем это касается как личных автомобилей, так и общественного транспорта, сократившего подвижной состав и количество рейсов (иногда даже переусердствовав с этим).

А вот крупные предприятия-загрязнители продолжают работать. Ведь большинство из них являются предприятиями непрерывного цикла, и действие президентского указа о «нерабочих» днях и соответствующих решений региональных властей на них не распространяется.

Челябинск, Виктор Елисеев

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