Это провал: Челябинск продемонстрировал один из худших результатов по самоизоляции среди миллионников (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Челябинск продемонстрировал один из худших результатов по самоизоляции населения среди городов миллионников.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», по ночам индекс самоизоляции в южноуральской столице, по данным Яндекса, составляет 4,8 – 4,9 балла. В 8 утра этот показатель начинает резко снижаться. Например, сегодня индекс в 8:00 составлял 3,3 балла, в 9:00 – уже 2,6 балла, а к 13:00 опустился до 2,1 балла. И стал одним из самых низких в городах-миллионниках. Ниже показатель опустился сегодня только в Самаре, и то всего на 1 час, а потом поднялся до 2,2. А в Челябинске индекс 2,1 балла держался в течение 3 часов – до 16:00.
Корреспонденты РИА «Новый День» прошлись сегодня днем по центру города и убедились: людей, действительно, многовато для объявленного властями режима. Но машин гораздо больше.
Перекресток улиц Энтузиастов и Сони Кривой. Местные жители говорят, что здесь часто дежурят полицейские патрули. Сегодня никого не было
Кофе на вынос работает и пользуется популярностью
Перекресток Сони Кривой и Энгельса:
Улица Энгельса от Сони Кривой до проспекта Ленина
Ломбарды работать не должны, но... дверь открыта и люди толпятся
В автобусе полно пассажиров – даже стоят:
Проспект Ленина: поток как днем обычных будней
В магазинах людно, дистанцию никто не соблюдает:
На улицах много детей:
И только на Кировке пустовато. Хотя смотря с чем сравнивать:
Челябинск, Ульяна Белкина
Челябинск. Другие новости 13.04.20
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