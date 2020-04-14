Жительница Челябинской области переполошила соцсети фэйком о вводе войск в города

Жительница Чебаркуля привлечена к ответственности за фейковую публикацию в социальной сети.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, жительница Чебаркуля разместила в одной из чебаркульских групп в социальной сети «ВКонтакте» комментарий, в котором утверждала, что в крупные города страны вводятся дополнительные войска, хотя достоверно знала, что это не так.

Изображение предоставлено пресс-службой ГУ МВД по Челябинской области

В отношении женщины был составлен протокол о злоупотреблении свободой массовой информации. Материалы об административном правонарушении были переданы в Чебаркульский мировой суд.

В ходе заседания суда горожанка признала свою вину, объяснив, что поддалась панике и истерии, разгорающейся в сети Интернет.

Мировой судья приговорил женщину к уплате 30 тысяч рублей штрафа.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.04.20

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