Число южноуральцев, заболевших COVID-19, выросло до 50

В Челябинской области подтверждены 5 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 14 апреля в регионе подтверждены 50 случаев заболевания COVID-19 (+5 новых подтверждений ко вчерашнему дню).

13 из подтвержденных пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

На госпитализации остается 37 человек (Челябинск – 13, Кизильский район – 6, Магнитогорск – 7, Бреды – 4, Верхнеуральск – 2, Миасс- 1, Аша – 1, Сосновский район – 1, Снежинск – 2).

Условно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции – 2 человека (+1 новый случай).

Заболевшие южноуральцы находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение.

Контакты всех пациентов отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также фиксируются по обращениям на «горячую линию».

Выдача больничных листов осуществляется дистанционно – в электронном виде либо участковым врачом на дому.

Челябинск, Виктор Елисеев

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