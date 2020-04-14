Южноральский бизнес жалуется на сложности с выплатой зарплаты работникам

Предприятия Челябинской области столкнулись со сложностями при выплате заработной платы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представителей бизнеса Южного Урала беспокоят возникающие в их работе кассовые разрывы. Об этом сообщил заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.

По словам чиновника, речь об этом шла на вчерашнем совещании с участием промышленников и представителей банковского сообщества. «У предприятий появились кассовые разрывы на выплату текущих расходов, прежде всего заработной платы, – рассказал вице-губернатор. – Снизились поступления за уже отгруженные товары, и средств, которые находятся в оперативном управлении руководителей, бывает недостаточно для того, чтобы полностью выплатить зарплату. Основной запрос к банкам – именно возможность купировать этот разрыв».

Впрочем, кредитные учреждения не торопятся отвечать на этот запрос, признал Егор Ковальчук. «У банков нет проблем с ликвидностью, но они боятся, что у них будут проблемы с возвратом кредитов», – констатировал чиновник. Основная задача банкиров сейчас – отделить бизнесы, генерирующие деньги, от «хобби», которые просто не смогут вернуть через полгода полученные средства. Правительство РФ обещало направить банкам средства на выдачу беспроцентных кредитов на выплату зарплаты, но пока четкого вхождения в ситуацию решения проблем промышленности у потенциальных кредиторов нет, констатировал замгубернатора.

Еще одна проблема, с которой столкнулась промышленность, – недостаток оборотных средств. Но здесь региональный бюджет напрямую помочь не сможет, признал чиновник. В этом направлении областное правительство может лишь попробовать стимулировать спрос на продукцию. Например, сейчас региональные министерства прорабатывают вопрос увеличения темпов расселения ветхо-аварийного жилья и наращивания объемов ремонта и строительства дорог, что позволит оживить строительство и дорожную отрасль, увеличив с их стороны спрос на необходимую продукцию. Но финансово помочь в решении проблемы с обороткой областной бюджет не в силах, предупредил Егор Ковальчук.

Челябинск, Виктор Елисеев

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