Зима вернулась на Южный Урал

В Челябинской области выпало 20 сантиметров снега.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометеоцентре, вечером 13 и ночью 14 апреля в большинстве районов Южного Урала прошли небольшие, умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, в горных районах до сильных (0,1-15,0 мм).

В отдельных районах наблюдалось отложение мокрого снега на провода, ночью местами гололедица, туманы. В северных и горных районах отмечается снежный покров высотой 1-22 см.

По данным синоптиков, осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются на территории области в течение всего сегодняшнего дня, а также в ночь на среду, 15 апреля.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.04.20

Южноуральский бизнес жалуется на сложности с выплатой зарплаты работникам. / Число южноуральцев, заболевших COVID-19, выросло до 50. / Жительница Челябинской области переполошила соцсети фэйком о вводе войск в города. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»