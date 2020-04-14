Челябинца будут судить за смертельный спарринг с приятелем

Житель Челябинска предстанет перед судом за неосторожное причинение смерти своему товарищу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Советского района Челябинска утвердило обвинительное заключение в отношении 36-летнего жителя города, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия в ноябре 2019 года челябинец и его 33-летний друг, находясь в состоянии алкогольного опьянения в компании других молодых людей, договорились о боксерском спарринге поблизости от многоквартирного жилого дома. Друзья, присутствовавшие при проведении соревнования, вели любительскую съемку происходившего.

В ходе спарринга горожанин нанес приятелю многочисленные удары в область головы, от которых тот через некоторое время потерял сознание. После этого молодой человек доставил товарища в его квартиру, где оставил в крайне тяжелом состоянии, даже не подумав вызвать бригаду скорой медицинской помощи.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшего наступила от тупой травмы головы.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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