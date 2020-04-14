Челябинца с пневмонией госпитализировали из психоневрологического интерната

В Челябинске прошла операция по переводу из психоневрологического интерната пациента с пневмонией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчину госпитализировали из психоневрологического интерната, расположенного на улице Лазурная на территории областного центра.

При этом госпитализация проходила с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. Ранее такие действия предпринимали лишь при подозрении на COVID-19.

Напомним, вчера, 13 апреля, губернатор Челябинской области заявил, что всех пациентов с пневмонией, относящихся к группе риска (то есть старше 65 лет и страдающих определенными хронически заболеваниями) будут сразу же направлять в больницы, специализирующиеся на лечении COVID-19.

Остальных будут направлять на компьютерную томографию и тоже в обязательном порядке делать анализ на коронавирус.

Челябинск, Виктор Елисеев

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