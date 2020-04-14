Главврача больницы Златоуста отправили в отставку

В Челябинской области главврача городской больницы уволили из-за накопившихся претензий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главный врач больницы Златоуста Андрей Карпов был отстранен от должности решением министра здравоохранения Челябинской области вчера, 13 апреля.

Причиной отстранения послужило множество претензий к руководителю со стороны минздрава. Так, только за последнее время больница оказалась замешанной в ряд скандалов. Еще на слуху случай с фельдшером скорой медицинской помощи. Тогда девушке попала в глаза кровь ВИЧ-инфицированного пациента, которому она помогала. Но получить препарат для профилактики ВИЧ-инфекции она не смогла – на станции скорой помощи его просто не оказалось. Вмешиваться в ситуацию пришлось региональному минздраву.

Еще одной историей, в которой объясняться пришлось чиновникам министерства, стали проблемы с обеспечением вакцинами от бешенства. Сразу несколько человек подверглись нападению бездомных собак, но не смогли пройти курс вакцинации. Проблема с обеспечением вакциной, действительно, существует, и связана она с изменением правил сертификации. Но, как оказалось, в области существует резерв этого препарата. Правда, помощь южноуральцы получили лишь после того, как их положение стало известно прессе.

Наконец, в Златоусте не смогли выполнить указания региональных властей по подготовке 120 коек для больных COVID-19: в горбольнице смогли развернуть всего 60.

Видимо, это оказалось последней каплей, и Карпову предложили покинуть должность главврача.

Челябинск, Виктор Елисеев

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