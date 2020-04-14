В Челябинской области официально назначили нового куратора для прессы

Губернатор Челябинской области назначил нового куратора для прессы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области стала Анна Булатова.

Она занимала пост заместителя руководителя аппарата правительства Мурманской области и минувшей осенью приехала на Южный Урал вслед за бывшим вице-губернатором Мурманской области, отвечавшим за внутреннюю политику, Анатолием Векшиным, занявшим аналогичный пост в южноуральском правительстве. Правда, в Челябинской области Булатова сначала поработала заместителем директора Томинского ГОКа, в конце зимы перешла в аппарат губернатора и правительства Челябинской области, начав негласно курировать СМИ, и теперь получила официальное назначение.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 14.04.20

Незыблемый гарант: 75% россиян считает, что Путин отражает интересы олигархов и силовиков. / Полиция начнет составлять протоколы на любителей прогулок. / Главврача больницы Златоуста отправили в отставку. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»