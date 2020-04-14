В Магнитогорске подтвердился диагноз на COVID-19 у сотрудника федеральной торговой сети

Сотрудников крупной торговой сети в Магнитогорске проверят на коронавирус.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», у сотрудника супермаркета «Лента», располагающегося на площадях торгового центра «Тетрис», подтвердился тест на COVID-19. Информация о подозрении на коронавирус появилась в сообществе «Черное & Белое Магнитогорск».
«Сообщили, что один из сотрудников, работающий в этой организации, возможно, болен коронавирусом, многих отправили на карантин. Хотелось бы узнать, что там происходит?» – написала одна из горожанок.
Многие участники паблика усомнились в достоверности размещенной информации. Однако в территориальном отделе Роспотребнадзора информацию подтвердили. При этом медики уточнили, что диагноз подтвердили и в новосибирской лаборатории «Вектор».
В помещениях торгового центра уже проведена дезинфекционная обработка. Всех, имевших контакт с заболевшим, взяли под медицинское наблюдение. Они пройдут обследование на коронавирусную инфекцию.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 14.04.20
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