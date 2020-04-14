В Челябинской области рентгенолаборант переписывала на себя отработанные часы коллег

В Трехгорном вынесен приговор работнику медицинского учреждения, увеличившей себе зарплату за счет коллег.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Трехгорный городской суд признал сотрудницу ФГБУЗ МСЧ-72 ФМБА России виновной в мошенничестве в крупном размере.

«Установлено, что женщина в 2016-2019 годах при выполнении должностных обязанностей по ведению учета рабочего времени сотрудников отделения лучевой диагностики вносила в табели заведомо ложные сведения о фактически отработанном времени при выполнении работ по совместительству, завышая в табеле учета количество отработанных ею часов за счет уменьшения фактически отработанных часов иными рентгенолаборантами, после чего на основании представленных данных осуществлялся расчет и выплата заработной платы», – уточнили в надзорном ведомстве.

В итоге она похитила принадлежащие учреждению средства в общей сумме около 292 тысяч рублей.

Женщина признала вину и добровольно возместила причиненный ущерб. Суд приговорил ее к 1 году 9 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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