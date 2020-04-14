Бенджамин и банка кофе: южноуральский бутлегер пошел под суд за взятку полицейскому

Прокуратура Еткульского района направила в суд уголовное дело о покушении на дачу взятки сотруднику полиции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Еткульского района утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Еманжелинка, обвиняемого в покушении на дачу взятки.

По данным следствия, в январе 2020 года сотрудники полиции получили сведения о том, что еманжелинец развернул деятельность по незаконной продаже спиртосодержащей продукции. Кроме того, по информации стражей порядка, мужчина хранил оружие и боеприпасы. Для проверки у него в гараже организовали обыск.

Это не обрадовало южноуральца, и он передал руководителю подразделения полиции за прекращение оперативных мероприятий 100 долларов США и банку растворимого кофе, пообещав позднее лично передать не менее 4 тысяч рублей. Однако предложение не встретило взаимности у стражей порядка.

Уголовное дело направлено в Еткульский районный суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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