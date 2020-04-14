В Челябинске на месте будущей дороги попытались оборудовать стоянку

Челябинцы возмутились организацией стоянки под окнами жилого комплекса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с неприятным сюрпризом столкнулись жители дома №8 по проспекту Героя России Евгения Родионова.

Внезапно рядом начали сооружать платную автомобильную стоянку. Кто решил подзаработать на виду у жителей жилого комплекса «Ньютон», неизвестно. Особенно возмущает челябинцев то, что парковка выросла на участке, через который должна пройти автомобильная дорога.

«Согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН), земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 74:36:0000000:54845, площадью 30 980 квадратных метров, местоположение: г. Челябинск, Центральный район, от улицы Татищева до улицы Академика Макеева, образован для строительства проспекта Победы от Новоградского проспекта до Западного шоссе (ул. Худякова) II этап», – пишут горожане в обращении к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру.

При этом в компании-застройщике микрорайона настаивают: строители к новоявленной стоянке отношения не имеют. Да и не нужна жителям дополнительная парковка, уверяют застройщики. На придомовой территории, а также в подземном паркинге мест для автомобилей жителей даже больше, чем нужно.

Челябинцы просят губернатора «простимулировать» городские власти провести муниципальный контроль и выяснить, кто все-таки решил разбить стоянку на месте будущей дороги. Объект, скорее всего, появился здесь незаконно, уверены горожане.

Некоторые грешат на отдельных депутатов городской Думы. Впрочем, удастся ли власти будут выяснят, кто и на каких основаниях решил подзаработать на охране автомобилей, неизвестно. По словам челябинцев, появившиеся не так давно столбики, огораживающие территорию стоянки, уже начали убирать.

Челябинск, Виктор Елисеев

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