Все больше южноуральцев заражаются коронавирусом внутри региона

Число заболевших коронавирусом в Челябинской области достигло 55.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», за сутки подтверждено 5 новых случаев. Основным путем заражения становится внутрирегиональный.
С начала эпидемии от инфекции излечились 22 человека, 9 из них выписали вчера.
Что касается госпитализированной вчера из психоневрологического интерната пенсионерки, у нее тест на коронавирус не подтвердился. У женщины пневмония в тяжелой форме.
Челябинск, Светлана Намская
Челябинск. Другие новости 14.04.20
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