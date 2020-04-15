Все больше южноуральцев заражаются коронавирусом внутри региона

Число заболевших коронавирусом в Челябинской области достигло 55.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за сутки подтверждено 5 новых случаев. Основным путем заражения становится внутрирегиональный.

С начала эпидемии от инфекции излечились 22 человека, 9 из них выписали вчера.

Что касается госпитализированной вчера из психоневрологического интерната пенсионерки, у нее тест на коронавирус не подтвердился. У женщины пневмония в тяжелой форме.

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 14.04.20

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