На Южном Урале сократится время верификации положительных анализов на коронавирус

В Челябинской области сократится время верификации положительных анализов на коронавирус.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», если до сих пор все тесту отправлялись в новосибирскую лабораторию «Вектор», поэтому результатов приходилось ждать несколько дней, то теперь подтверждать или опровергать наличие вируса будет Центр гигиены и эпидемиологи Челябинской области.

С целью предотвращения распространения инфекции все, прибывающие в регион через аэропорты Челябинска и Магнитогорска, проходят тест на коронавирус. В результате выявлен пока один носитель инфекции.

С сегодняшнего дня, помимо медиков и полиции, в обязательно порядке будут тестировать кассиров работающих магазинов, курьеров, сотрудников домов престарелых и детских домов.

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 15.04.20

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