За кресло главы южноуральского района, «прославившегося» историей с незаконным VIP-поселком, поборются 10 человек

На конкурс на пост главы Аргаяшского района заявились 10 кандидатов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Аргаяшском районе заканчивается прием заявок на конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципалитета. На сегодня свои документы в конкурсную комиссию подали 10 претендентов.

На пост главы района претендуют член президиума Ассоциации башкирских организаций Челябинской области Данис Аккуин, Эдуард Астафьев (самозанятый), предприниматель Илья Гололобов, кадастровый инженер Вадим Ижбулдин, преподаватель ЮУрГУ Рафаэль Илимбетов, врио главы Аргаяшского района Виктор Ишимов, глава села Аргаяш Артур Ишкильдин, безработный Павел Плаксин, директор ООО «Вертикаль» Светлана Созыкина и заместитель главы Аргаяшского района по социальной политике Луиза Юсупова.

Заседание конкурсной комиссии назначено на 19 апреля.

Напомним, пост главы района стал вакантным после отставки Исрафиля Валишина, получившего условный срок за превышение должностных полномочий.

В 2011-2013 годах чиновник выдал разрешения на строительство 10 объектов капитального строительства в защитных лесах и охранной зоне памятника природы – озера Увильды, где строительство подобных объектов запрещено. Ущерб от этих действий оценили в 2,5 млн рублей.

Речь о земельном участке, где МАУ «Кино-театральный центр «Спартак» должен был построить детский лагерь. Для этого он получил в 2009 году на правах долгосрочной аренды землю на территории Аргаяшского лесничества. Однако каким-то образом участок был передан СХП «Сунукуль», принадлежащему экс-сотруднику главного управления лесами Челябинской области Илье Пруцких.

Впоследствии территорию разделили на меньшие земельные участки и продали ряду депутатов и чиновников области. А Исрафиль Валишин дал разрешение на строительство на этих землях, которые даже не находились в собственности района. Но элитный поселок на берегу Увильдов так и не появился: махинация вскрылась, и прокуратура начала в судебном порядке расторгать договоры о передаче в собственность земельных участков.

Аргаяшский районный суд признал Валишина виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, приговорив его к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4,5 года. Так же ему запрещено занимать должности в органах власти в течение 2 лет после отбывания наказания.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.04.20

В Челябинске определились с чиновниками, которые будут штрафовать за нарушение самоизоляции. / Власти Челябинской области не будут запрещать православным собираться в храмах. / На Южном Урале сократится время верификации положительных анализов на коронавирус. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»