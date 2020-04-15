Нервы сдают: мужчина с психическими проблемами устроил переполох в закрытом городе

Психически не здоровый южноуралец устроил переполох в закрытом городе.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть отдела МВД по ЗАТО Трехгорный поступил телефонный звонок от мужчины, который сообщил, что на территории одного из предприятий находится опасный предмет. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. В ходе обследования предмета, представляющего опасность, не обнаружено.
В дальнейшем полицейские установили и задержали 36-летнего подозреваемого, который и сообщил заведомо ложную информацию.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчина направлен в психиатрическую больницу для прохождения судебно-психиатрической экспертизы, по результатам заключения которой ему может быть назначено наказание в виде принудительных мер медицинского характера.
Отметим, что в последние две недели обстановка на Южном Урале становится все более нервной. Так, с 7 апреля с собой покончили уже 11 южноуральцев, при этом фиксируется сразу по нескольку суицидов в день. Впрочем, в ГУ МВД по Челябинской области считают, что количество самоубийств не превышает средних значений за аналогичные периоды в предыдущие годы.
Зато в целом по России фиксируется рост обращений к психиатрам. По данным исследователей Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова, число обращений с начала распространения коронавируса в стране выросло на 30% – 40%.
Челябинск, Виктор Елисеев
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