Нервы сдают: мужчина с психическими проблемами устроил переполох в закрытом городе

Психически не здоровый южноуралец устроил переполох в закрытом городе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть отдела МВД по ЗАТО Трехгорный поступил телефонный звонок от мужчины, который сообщил, что на территории одного из предприятий находится опасный предмет. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. В ходе обследования предмета, представляющего опасность, не обнаружено.

В дальнейшем полицейские установили и задержали 36-летнего подозреваемого, который и сообщил заведомо ложную информацию.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчина направлен в психиатрическую больницу для прохождения судебно-психиатрической экспертизы, по результатам заключения которой ему может быть назначено наказание в виде принудительных мер медицинского характера.

Отметим, что в последние две недели обстановка на Южном Урале становится все более нервной. Так, с 7 апреля с собой покончили уже 11 южноуральцев, при этом фиксируется сразу по нескольку суицидов в день. Впрочем, в ГУ МВД по Челябинской области считают, что количество самоубийств не превышает средних значений за аналогичные периоды в предыдущие годы.

Зато в целом по России фиксируется рост обращений к психиатрам. По данным исследователей Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова, число обращений с начала распространения коронавируса в стране выросло на 30% – 40%.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.04.20

За кресло главы южноуральского района, «прославившегося» историей с незаконным VIP-поселком, поборются 10 человек. / В Челябинске определились с чиновниками, которые будут штрафовать за нарушение самоизоляции. / Власти Челябинской области не будут запрещать православным собираться в храмах. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»