В Челябинской области многократно выросло число пострадавших от нападения клещей

За неделю число южноуральцев, пострадавших от клещей, выросло в 7,5 раз.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, по данным еженедельного мониторинга на 9 апреля в больницы Южного Урала обратилось 157 пострадавших от укуса клещей, в том числе 54 ребенка. За аналогичный период 2019 года пострадало 103 человека. Нападение клещей отмечено в 28 муниципальных образованиях Челябинской области.

Отметим, что по данным на 3 апреля в регионе было всего 22 пострадавших. При этом дети также составляли примерно треть подвергшихся нападениям клещей.

В настоящее время начаты мероприятия по очистке территории от мусора, с последующей акарицидной обработкой скверов, парков, пляжей, кладбищ и др.

При этом ведомство напоминает, что с 18 марта в Челябинской области действует режим повышенной готовности. «Очень важно оставаться дома, не посещать природные очаги, чтобы избежать заражения не только коронавирусной инфекцией, но и клещевыми инфекциями», – подчеркивают медики.

Челябинск, Виктор Елисеев

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