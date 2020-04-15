Южноуральских фермеров будут судить за присвоение 14 миллионов бюджетных рублей

Прокуратура Верхнеуральска направила в суд уголовное дело о хищении свыше 14 миллионов рублей в рамках получения господдержки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Верхнеуральского района утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих местных жителей. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также подделке официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования.

По версии следствия в 2016 году руководитель фермерского хозяйства оформил на свою сотрудницу документы, согласно которым она ведет личное подсобное хозяйство и имеет в собственности сельскохозяйственных животных, что не соответствовало действительности.

После этого министерство сельского хозяйства Челябинской области в рамках Порядка предоставления в 2016-2020 годах грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, перечислило свыше 1,4 миллиона рублей на банковский счет одного из фермеров. В дальнейшем в качестве отчета о расходовании гранта соучастники представили не соответствующие действительности сведения о потраченных денежных средствах.

Кроме того, фермеры, являясь главами крестьянских (фермерских) хозяйств, в 2017-2019 годах предоставляли в минсельхоз фиктивные платежные документы по расходованию средств при ведении деятельности. На основании этих документов они незаконно получали субсидии в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства Челябинской области на 2017-2020 годы».

Сумма незаконно полученных субсидий составила свыше 12,7 миллиона рублей.

В ходе следствия наложены аресты на счета обвиняемых в банках и имущество на общую сумму свыше 2,3 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в Верхнеуральский районный суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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