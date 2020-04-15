В Челябинской области полиция начала ловить любителей прогулок

Южноуральские полицейские составили почти 70 административных протоколов на нарушение режима повышенной готовности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за первые дня после того, как полиция получила полномочия по составлению административных протоколов за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности (часть 2 статьи 6.3 КоАП РФ), стражи порядка составили несколько десятков административных протоколов. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Нарушители выявлены в Челябинске, Магнитогорске, Троицке, Трехгорном и других городах, – рассказал глава региона. – За первый день составлено 22 протокола, за второй, 14 апреля, – 47. Уже есть соответствующие судебные решения».

Напомним, распоряжение правительства РФ, утвердившее перечень лиц, имеющих право составлять административные протоколы по новой статье КоАП (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности), вступило в силу в понедельник, 13 апреля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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