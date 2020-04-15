Картошка и дроны: челябинский эко-активист ищет единомышленников для создания «колхоза XXI века»

Известный южноуральский общественник ищет единомышленников для реализации проекта из сферы потребительской кооперации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», известный челябинский предприниматель, один из лидеров экологического движения Дмитрий Закарлюкин» ищет единомышленников для совместного выращивания овощей.

О своей новой идее Дмитрий Закарлюкин рассказал в стриме с одного из полей Челябинской области. Эко-активист предложил арендовать несколько гектаров земели сельскохозяйственного назначения и засеять их овощами. «Идея в том, чтобы оставшиеся деньги вложить в это дело, скинуться на то, чтобы сейчас засадить это и другие поля, осенью собрать это дело и раз в неделю или в месяц забирать свою продуктовую корзинку в какой-то точке выдачи», – рассказал предприниматель.

Сейчас участники проекта определяются с перечнем овощей, которые можно будет посадить. В список уже вошли бобовые культуры, картофель, морковь и капуста. По сути, проект представляет собой возвращение к коллективному хозяйству, рассуждает челябинец.

При этом организовать «колхоз XXI века» планируется с использованием, в том числе, самой новейшей техники. Так, распахивать поля, возможно, будет трактор на автопилоте. Думают организаторы и над тем, как обеспечить сохранность урожая: так, для охраны полей планируется привлекать не только сторожей, но и дроны, которые уже используются в других проектах.

В дальнейшем инициатива может вырасти в полноценный проект, основанный на принципах органического земледелия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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