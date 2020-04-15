Более 800 южноуральцев остаются за границей

За границами России остаются более 800 жителей Челябинской области: они уехали в другие страны по разным причинам и не все собираются обратно. Но те, которые хотели бы вернуться, столкнулись с серьезными проблемами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным миграционной службы, в Таиланде сейчас находятся 170 человек. Вернуться изъявили желание более 30 южноуральцев.

Сейчас областное правительство составляет список тех, кто нуждается в выезде. Причем, занимается этим первый вице-губернатор Ирина Гехт. Конечно, можно расценить это как знак особой заботы региональной власти. Но почему чиновник такого уровня должен заниматься бумажками, в то время как в минэкономразвития есть замминистра по туризму? Можно возразить, что этот чиновник должен был заниматься развитием внутреннего туризма в регионе. Но вряд ли в ближайшее время ему грозит увязнуть в «работе по профилю».

Пока власти пытаются посадить хотя бы часть южноуральцев на самолет до Екатеринбурга, рейс которого запланирован на 18 апреля.

В то же время, кто-то из жителей Челябинской области пытается вернуться домой самостоятельно. Их попытки осложняются тем, что вернуться можно, как правило, только в родной регион. Так, четверым челябинцам отказали в посадке на самолеты, следующие не на Урал. Но в конце концов, им удалось попасть на борт, следующий до Барнаула.

Челябинск, Виктор Елисеев

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