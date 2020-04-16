Погода поможет отбить у южноуральцев охоту к прогулкам

В Челябинской области ожидается усиление ветра.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометеоцентре, сегодня, 16 апреля, ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду.

В течение дня синоптики обещают небольшие дожди, которые к ночи усилятся до умеренных. В пятницу, 17 апреля, и предстоящую субботу скорость ветра снизится до 17 метров в секунду. Дожди продлятся до 18 апреля включительно.

Так же в течение следующих трех суток ожидается незначительное снижение дневных температур. Если сегодня синоптики обещают +13, +18 градусов по Цельсию, то в пятницу днем ожидается +10, +15 градусов, а в субботу – не выше плюс 14 градусов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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