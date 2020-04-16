Число заболевших коронавирусом в Челябинской области стабильно растет

Число заболевших коронавирусом в Челябинской области увеличилось до 60.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном министерстве здравоохранения, за сутки подтверждено 5 новых случаев.

26 из инфицированных выздоровели и выписаны из больниц.

В больницах остается 34 человека: Челябинск – 12, Кизильский район – 4, Магнитогорск – 5, Бреды – 2, Миасс- 1, Ашинский район – 2, Сосновский район – 1, Снежинск – 3, Копейск – 1, Коркинский район – 1, Красноармейский район – 1, Чебаркульский район – 1.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 16.04.20

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