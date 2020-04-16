Всех, прибывающих на Южный Урал из Москвы и Питера, отправят на карантин

Всех, прибывающих в Челябинскую область из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области воздушным и железнодорожным транспортом, обяжут пройти 14-дневный карантин.

Как сообщили РИА «Новый День» в правительстве региона, по решению губернатора Алексея Текслера с 17 апреля, кто приедет на Южный Урал из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области воздушным и железнодорожным транспортом, обязаны уйти в режим изоляции по месту жительства (месту пребывания) на срок 14 календарных дней со дня прибытия.

При появлении первых респираторных симптомов они должны незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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