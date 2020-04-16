В гараже правительства Челябинской области вспыхнул пожар

В центре Челябинска на территории правительственных зданий произошло возгорание.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пожар произошел в гараже, расположенном на улице Кирова, 86б. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. По этому адресу расположены помещения службы эксплуатации транспорта губернатора и правительства Челябинской области.

По данным пресс-службы правительства, произошло незначительное возгорание в малярном цехе, оно было быстро локализовано, без существенного ущерба. По информации ГУ МЧС по Челябинской области, в тушении пожара участвовали три пожарных расчета, локализовать возгорание удалось за 14 минут.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.04.20

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