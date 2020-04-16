Автобусов не будет: южноуральским садоводам не стоит рассчитывать на общественный транспорт

Южноуральские садоводы могут не рассчитывать на общественный транспорт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 мая в регионе обычно открывают садовые маршруты, чтобы южноуральцы могли без особых проблем добираться до своих «наделов». По словам вице-губернатора Сергея Сушкова, садоводством занимается около 1 млн южноуральцев, около 40% из них пользуется общественным транспортом, чтобы добраться до участка. Но в этом году им придется рассчитывать только на себя.

«Мы исходим из того, что у каждого садовода есть возможность с учетом родственников или других людей добраться на личном автотранспорте до своего садового участка. И не создавать ситуации, когда в общественном транспорте скопление людей будет создавать ситуацию для распространения коронавируса. Мое личное мнение, что общественный транспорт к садовым участкам запускать преждевременно. Достаточно того, что можно добраться другими способами», – заявил Сушков.

Вице-губернатор допустил, что есть люди, у которых нет возможности использовать личный транспорт, и посоветовал им обращаться за помощью в социальное такси.

Однако в министерстве социальных отношений Челябинской области сообщили, что социальное такси возить садоводов не может: такая категория не учтена в перечне имеющих право на подобную услугу, а садовые участки не входят в список мест, куда можно добраться подобным транспортом.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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