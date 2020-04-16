Челябинка-инвалид не может выбраться из сгоревшего барака

В Челябинске жительница барака не может покинуть квартиру после пожара.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, пожар в двухэтажном здании барачного типа, расположенном по улице Ереванская, произошел около 10:00 во вторник, 14 апреля.

На место были направлены силы и средства Челябинского пожарно-спасательного гарнизона в количестве шести единиц техники и 24 человек личного состава.

«На момент прибытия пожарных происходило горение лестничной клетки в одном из подъездов. Из опасной зоны сотрудники МЧС с помощью спасательных комплектов вывели двоих мужчин. Еще пять жителей соседнего подъезда эвакуировались самостоятельно. На втором этаже горящего подъезда была обнаружена пожилая женщина с ограниченными возможностями передвижения. Чтобы исключить травмирование продуктами горения, пожарные обеспечили ей дыхание через спасательный комплект. Эвакуация женщины не понадобилась. Пожар был ликвидирован, площадь горения составила 40 квадратных метров», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Здание имеет низкую степень огнестойкости, отметили в региональном ГУ МЧС: конструктив здания состоит из пустотных перегородок, лестничные марши выполнены из деревянных конструкций.

Со слов жильцов, под лестничным маршем допускалось хранение вещей бывших в употреблении и сгораемых материалов. В таком случае даже незначительный источник зажигания мог послужить причиной возникновения пожара.

После пожара состояние дома ощутимо ухудшилось. Из-за этого пожилая челябинка, которую пожарные не смогли эвакуировать, до сих пор остается в своей квартире на втором этаже, сообщает telegram-канал Mash. 133-килограммовая пенсионерка боится выйти на лестницу. «И без того гнилые полы после ЧП стали еще опаснее. В самом доме нет электричества и газа. Женщине нужно на операцию. Но помочь ей пока никто не может», – пишут авторы канала.

Челябинск, Виктор Елисеев

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