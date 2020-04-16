Уральские металлурги обеспечат сотрудников многоразовыми медицинскими масками

ММК обеспечит своих работников многоразовыми медицинскими масками.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в условиях тотального дефицита медицинских масок, образовавшегося во время пандемии коронавируса, в обществах социальной сферы ММК организован пошив многоразовых масок, предназначенных для работников Группы компаний ПАО «ММК».

Одно из таких учреждений – Дворец культуры металлургов им. С. Орджоникидзе, сотрудницы костюмерно-пошивочного цеха которого отложили на время эскизы новых концертных костюмов для артистов, и перешли на пошив жизненно необходимых масок.

По словам художника по костюмам ДКМ им. С. Орджоникидзе Алены Винокуровой, пошитые мастерицами дворца маски из бязи ничем не уступают медицинским маскам, а в чем-то даже их превосходят. «Их можно стирать, обрабатывать утюгом, брызгать антисептиком, с ними ничего не будет. Они в принципе в идеальном состоянии. После многократных стирок с ними ничего не происходит – это очень удобно. В отличие от одноразовых масок, которые поносил 30 минут и надо выбрасывать», – рассказала Алена Винокурова.

Как рассказал директор ДКМ им. С. Орджоникидзе Вадим Марченков, «идея пришла руководству ПАО «ММК», которое предложило проработать варианты изготовления таких масок. Мы возможности свои оценили и сразу приступили к изготовлению. Маски шьем для работников Группы компаний ММК. Планируем изготовить порядка 7500 масок».

К пошиву масок приступили и другие общества социальной сферы комбината – спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск», детский оздоровительно-образовательный комплекс ММК, управляющая компания ММК-Курорт.

Как прокомментировал эту инициативу генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, комбинат, прежде всего, металлургическое предприятие, и все остальные виды деятельности являются для него непрофильными. «Но вместе с тем, ММК – это Группа компаний, в составе которой общества, имеющие самую широкую направленность – ДК Орджоникидзе, детский оздоровительный комплекс, или, скажем, спортивный клуб. В настоящее время деятельность этих обществ попадает под противоэпидемические ограничения. С другой стороны, там у нас есть пошивочные мастерские, и сейчас эти организации выступили с инициативой по изготовлению масок, чтобы люди имели хоть какую-нибудь защиту. Да, для них это новое дело, но они изучили все инструкции, требования к материалам, тканям, которые для этого пригодны, и организовали этот пошив», – отметил Павел Шиляев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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