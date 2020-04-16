Южноуральских чиновников упрекают за экономию на детях

В Челябинской области вновь подняли вопрос об ответственности региональных чиновников за обеспечение школьников бесплатными обедами.

Как уже сообщал «Новый День», правительство Челябинской области отказалось обеспечивать школьников продуктовыми наборами. Чиновникам не понравился состав таких наборов, которые получили учащиеся в других регионах.

Однако эту позицию далеко не все сочли адекватной. К обсуждению вопроса призвал вернуться один из южноуральских депутатов Государственной Думы на своей странице в социальных сетях.

«Школьники Челябинской области с утра до ночи осваивают дистант, обучение в школах так или иначе продолжается. Вот только питаются дети теперь дома, между тем школьное меню для малоимущих семей было настоящим спасением. Обращения – почему в области взамен частичного бесплатного питания не выдаются продуктовые наборы – в большом количестве поступают в наши приемные», – рассказал парламентарий.

В обычной ситуации питание школьников из малоимущих семей субсидируется за счет региональных и местных бюджетов, напомнил депутат. «В Златоусте это 16,6 рублей, в Миассе – 20 рублей, в Челябинске – чуть больше. Да, не так много. Но умножаем на три недели карантина, и это уже порядка 300 рублей. А в некоторых семьях льготами пользуются не один, а два, три ребенка. Почему не собрать на эти деньги продуктовые наборы, как это делают в других регионах? Ведь эти средства уже заложены в бюджеты под целевые нужды – питание учащихся. Закупать, фасовать и разносить эти наборы могут комбинаты школьного питания, чьи сотрудники сейчас сидят дома без работы», – рассуждает политик.

Второй вопрос – бесплатное молоко для школьников начальных классов, подававшееся региональными властями в начале года как великое достижение в сфере социальной поддержки населения. «Знаю, что на некоторых комбинатах стоит двухнедельный запас молока. Зачем его держать? – недоумевает депутат. – Деньги на его оплату поступили, они освоены, считаю, что нужно единоразово выдать этот запас молока тем родителям, которые могут его забрать. И поступать дальше аналогично, если режим самоизоляции будет продлен».

Отметим, что с молоком для школьников власти также решили отложить вопрос до окончания режима обязательной самоизоляции. Благо, молоко закупалось ультрапастеризованное, срок годности которого – полгода. Правда, если продукцию школы уже приобрели из расчета до конца учебного года, скорее всего, срок годности истечет до 1 сентября. А значит, деньги либо пропадут, либо часть молока уйдет на сторону.

Интересно, что тема бесплатных школьных обедов поднималась и в telegram-каналах, причем еще месяц назад. «Слушайте, вопрос с закрытием школ что в Великобритании, что у нас, в России, упирается, например, в одну житейскую проблему – и тут, и там есть 5% – 10% детей из бедных и/или неблагополучных семей, для которых бесплатные социальные школьные обеды – это огромная часть дневного потребления калорий, – отмечали авторы канала «Пшеничные поля Терезы Мэй». – Окей, всех распустили по домам, эти дети внезапно стали нормально и полноценно питаться? Проблемы, из-за которых их докармливали в школе, куда-то улетучились?»

Добавим, что в нашем случае речь идет о малообеспеченных семьях Челябинской области, ставших таковыми еще до и вне зависимости от пандемии коронавируса. То есть, де-юре они вряд ли смогут претендовать даже на помощь созданного по инициативе южноуральского губернатора благотворительного фонда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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